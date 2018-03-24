Ещё
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В пятницу в ЛНР заявили, что в течение недели в республике сохранялся режим тишины. Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
РИА Новости: последние новости
СПЧ ООН принял резолюцию о сотрудничестве в сфере прав человека Турция обсуждает с США покупку ЗРК Patriot, сообщили СМИ Боевики нанесли ракетный удар по провинции Дамаск, погибли 37 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов961
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам35
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось51
Набиуллина взялась за пенсии291
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ16
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение