В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК , 24 мар — РИА Новости . Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В пятницу в ЛНР заявили, что в течение недели в республике сохранялся режим тишины. Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.