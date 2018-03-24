Россия впервые назвала YPG террористической организацией

YPG / PYD / РПК, которых ВС Турции буквально вымели из Африна за 58 дней, пребывают в агонии. В Сирии , где США демонстрируют неопределенную политику, YPG переживают трудные времена. Теперь удар по террористической организации пришелся и от России.

В статье, опубликованной российским Федеральным агентством новостей , к PYD / YPG впервые применяется слово «террорист».

Равносильно террористическим действиям

С завершением ВС Турции и ССА операции «Оливковая ветвь», которую поддержала Россия, формируются новые планы на будущее, близкое к Москве российское Федеральное агентство новостей опубликовало материал на эту тему.

В статье, которая также проливает свет на то, почему Россия поддержала операцию «Оливковая ветвь», отмечалось, что давление, оказываемое на местное население, равносильно действиям террористических организаций. Таким образом, подчеркивалось, что PYD / YPG осуществляет террористическую деятельность, а следовательно, является террористической организацией.

Формирование будущего в регионе YPG Сейчас главный интерес вызывает дорожная карта, которая будет разработана в дальнейшие дни в отношении YPG, впервые признанных террористами. На саммите лидеров Турции, России и Ирана , который состоится 3 апреля в Стамбуле , будут обсуждаться планы относительно будущего региона и политики в сфере безопасности, будут приняты критически важные решения.

Комментарии читателей:

aykut: Хорошее развитие событий.

Türk osman: Г-н Путин тоже разобрал, что к чему, с турками не нужно враждовать.

Yusuf Kesık: Ты только что поняла это, Россия?

zafer: Русские тоже стали видеть все, что на самом деле происходит. Поздравляю.

hkk: Турции нужно выйти из НАТО и сотрудничать с Россией.

bambam: hkk, с Россией, которая годами подпитывала РПК оружием? Если сегодня Россия показала такую реакцию, то только потому, что PYD не на ее стороне. Если PYD выберет Россию, она вмиг изменит свою позицию. У Турции нет супердрузей, потому что все конкурируют с нами в регионе.

Rex_drone: Террор не закончится, пока США не уйдут из региона. Если сегодня YPG придет конец, завтра эти шайтаны породят другие организации.

Can ülkem: Тогда пусть Россия заберет назад переданное террористам оружие.

manisalı advokattt: Пусть закроют офисы террористов в Москве.

adsız: manisalı advokattt, а ты всему веришь?

Emre: Да здравствует наш президент. Наконец, и Россию привел к нашей линии. Теперь пусть думают террористические организации.

ılgaz: Большие страны не могут быть друзьями, их отношения определяют интересы и выгода. Сегодня с США, Израилем мы враги, а завтра можем стать врагами с Россией, можем с Ираном. Нам остается быть сильными в экономике, промышленности, политике…

dobra: Россия, не пытайся вести двойную игру и прекрати вместе с Асадом убивать мирных жителей, детей в Восточной Гуте.

karahan55: Сегодня сказала так, завтра скажет по-другому. Давайте заниматься своим делом.

tatar ramazan: Молодцы, русские. Наступает стратегическое партнерство века.

CİO BJK: Вот почему на складах в Африне возникло ваше оружие.