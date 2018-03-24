Россия впервые назвала YPG террористической организацией 

Формированиям Отрядов народной самообороны (YPG) / Партии «Демократический союз» (PYD) / Рабочей партии Курдистана (РПК), получившим удар от ВС Турции и Свободной сирийской армии (ССА) в рамках операции «Оливковая ветвь», досталась пощечина и от России. Москва впервые использовала слово «террорист» применительно к YPG.
YPG / PYD / РПК, которых ВС Турции буквально вымели из Африна за 58 дней, пребывают в агонии. В Сирии, где США демонстрируют неопределенную политику, YPG переживают трудные времена. Теперь удар по террористической организации пришелся и от России.
В статье, опубликованной российским Федеральным агентством новостей, к PYD / YPG впервые применяется слово «террорист».
Равносильно террористическим действиям
С завершением ВС Турции и ССА операции «Оливковая ветвь», которую поддержала Россия, формируются новые планы на будущее, близкое к Москве российское Федеральное агентство новостей опубликовало материал на эту тему.
В статье, которая также проливает свет на то, почему Россия поддержала операцию «Оливковая ветвь», отмечалось, что давление, оказываемое на местное население, равносильно действиям террористических организаций. Таким образом, подчеркивалось, что PYD / YPG осуществляет террористическую деятельность, а следовательно, является террористической организацией.
Формирование будущего в регионе YPG Сейчас главный интерес вызывает дорожная карта, которая будет разработана в дальнейшие дни в отношении YPG, впервые признанных террористами. На саммите лидеров Турции, России и Ирана, который состоится 3 апреля в Стамбуле, будут обсуждаться планы относительно будущего региона и политики в сфере безопасности, будут приняты критически важные решения.
Комментарии читателей:
aykut: Хорошее развитие событий.
Türk osman: Г-н Путин тоже разобрал, что к чему, с турками не нужно враждовать.
Yusuf Kesık: Ты только что поняла это, Россия?
zafer: Русские тоже стали видеть все, что на самом деле происходит. Поздравляю.
hkk: Турции нужно выйти из НАТО и сотрудничать с Россией.
bambam: hkk, с Россией, которая годами подпитывала РПК оружием? Если сегодня Россия показала такую реакцию, то только потому, что PYD не на ее стороне. Если PYD выберет Россию, она вмиг изменит свою позицию. У Турции нет супердрузей, потому что все конкурируют с нами в регионе.
Rex_drone: Террор не закончится, пока США не уйдут из региона. Если сегодня YPG придет конец, завтра эти шайтаны породят другие организации.
Can ülkem: Тогда пусть Россия заберет назад переданное террористам оружие.
manisalı advokattt: Пусть закроют офисы террористов в Москве.
adsız: manisalı advokattt, а ты всему веришь?
Emre: Да здравствует наш президент. Наконец, и Россию привел к нашей линии. Теперь пусть думают террористические организации.
ılgaz: Большие страны не могут быть друзьями, их отношения определяют интересы и выгода. Сегодня с США, Израилем мы враги, а завтра можем стать врагами с Россией, можем с Ираном. Нам остается быть сильными в экономике, промышленности, политике…
dobra: Россия, не пытайся вести двойную игру и прекрати вместе с Асадом убивать мирных жителей, детей в Восточной Гуте.
karahan55: Сегодня сказала так, завтра скажет по-другому. Давайте заниматься своим делом.
tatar ramazan: Молодцы, русские. Наступает стратегическое партнерство века.
CİO BJK: Вот почему на складах в Африне возникло ваше оружие.