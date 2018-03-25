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Эрдоган: в ближайшие дни цель операции «Оливковая ветвь» будет достигнута
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Эрдоган: в ближайшие дни цель операции «Оливковая ветвь» будет достигнута 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы, как ожидается, в ближайшие дни установят контроль над сирийским городом Телль-Рифат и достигнут цели операции «Оливковая ветвь».
"В ближайшие дни, как мы надеемся, будет обеспечен контроль над городом Телль-Рифат (на севере Сирии). Таким образом, мы достигнем цели операции «Оливковая ветвь», — заявил Эрдоган, выступая в Трабзоне. Трансляцию вел телеканал NTV.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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