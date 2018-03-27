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Жители Ракки восстали против курдов
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Жители Ракки восстали против курдов 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
В западной Ракке вооруженное восстание. Жители города начали бороться с курдскими бойцами «Сирийских демократических сил», сообщает Федеральное агентство новостей.
Местные источники сообщили, что население западной Ракки начало вооруженное сопротивление поддерживаемых США сил. Причиной конфликта стало задержание шейха Башира Хамдана аль-Хасмара — лидера племени Бу Кхамис. Он выступал против требований курдов сдавать деньги на войну с армией Турции в Африне.
В Минобороне РФ ситуацию в городе охарактеризовали как гуманитарную катастрофу.
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