Жители Ракки восстали против курдов 

В западной Ракке вооруженное восстание. Жители города начали бороться с курдскими бойцами «Сирийских демократических сил», сообщает Федеральное агентство новостей.
Местные источники сообщили, что население западной Ракки начало вооруженное сопротивление поддерживаемых США сил. Причиной конфликта стало задержание шейха Башира Хамдана аль-Хасмара — лидера племени Бу Кхамис. Он выступал против требований курдов сдавать деньги на войну с армией Турции в Африне.
В Минобороне РФ ситуацию в городе охарактеризовали как гуманитарную катастрофу.