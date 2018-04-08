Новостями о применении хлора задерживают вывод боевиков в Сирии 

Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Он отметил, что о применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“.
Последствия химатаки боевики планируют снять и опубликовать, обвинив в применении сирийские власти
Напомним, несколько оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал „Аль-Джазира“ опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
— Решительно опровергаем эту информацию, — сообщил Евтушенко, — и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений.
Он также сообщил, что в воскресенье начинается операция по выводу из Думы непримиримых боевиков группировки »Джейш аль-Ислам". По его словам, заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции. Он добавил, что это «излюбленная Западом тема». Также он отметил, что гуманитарный коридор в Эль-Вафидин, который нужен для безопасного выхода из Думы, продолжает работу.
Напомним, что несколько дней назад, Юрий Евтушенко предупреждал об угрозе химатак со стороны террористов. По его словам, главари группировок "Джебхат Ан-Нусра" и "Свободная сирийская армия" (запрещены в РФ. — Прим. «РГ») договорились о совместной акции. А именно о подрыве кустарных боеприпасов, начиненных отравляющим веществом, содержащим хлор. Последствия химатаки боевики планируют снять на видео и опубликовать его, обвинив в применении запрещенного оружия сирийские власти.