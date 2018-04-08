Новостями о применении хлора задерживают вывод боевиков в Сирии

Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко . Он отметил, что о применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“.

Последствия химатаки боевики планируют снять и опубликовать, обвинив в применении сирийские власти

Напомним, несколько оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал „Аль-Джазира“ опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

— Решительно опровергаем эту информацию, — сообщил Евтушенко, — и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений.

Он также сообщил, что в воскресенье начинается операция по выводу из Думы непримиримых боевиков группировки »Джейш аль-Ислам" . По его словам, заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции. Он добавил, что это «излюбленная Западом тема». Также он отметил, что гуманитарный коридор в Эль-Вафидин, который нужен для безопасного выхода из Думы, продолжает работу.