МО РФ договорилось с новыми лидерами «Джейш аль-Ислам» о выходе боевиков из Восточной Гуты

"Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума", — сообщил генерал.

Он уточнил, что для выхода боевиков вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Эль-Вафидин. «Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей», — сообщил Евтушенко.

Договоренность с боевиками «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня и выходе из Восточной Гуты — еще одно подтверждением того, что химоружие там не применялось, сказал.

"Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка", — сообщил генерал.