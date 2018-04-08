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МО РФ договорилось с новыми лидерами «Джейш аль-Ислам» о выходе боевиков из Восточной Гуты
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МО РФ договорилось с новыми лидерами «Джейш аль-Ислам» о выходе боевиков из Восточной Гуты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ в воскресенье договорилось с новыми лидерами "Джейш аль-Ислам" о прекращении огня и выходе боевиков этой группировки из города Дума Восточной Гуты. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума", — сообщил генерал.
Он уточнил, что для выхода боевиков вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Эль-Вафидин. «Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей», — сообщил Евтушенко.
Договоренность с боевиками «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня и выходе из Восточной Гуты — еще одно подтверждением того, что химоружие там не применялось, сказал.
"Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка", — сообщил генерал.
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