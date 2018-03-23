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Эрдоган в беседе с Макроном возмутился позицией Франции по Африну
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Эрдоган в беседе с Макроном возмутился позицией Франции по Африну 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.
В беседе с французским коллегой Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в Требе, где погибли три человека.
Кроме того, турецкий президент выразил свое возмущение позицией Франции по поводу военной операции, которую Анкара проводит в сирийском Африне. Отмечается, что официальный Париж является одним из самых серьезных критиков операции.
Ранее Эрдоган объявил о взятии Африна турецкими военными.
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