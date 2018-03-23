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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах атак на юге Франции
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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах атак на юге Франции 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.
"Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах террористических атак в Каркасоне и Требе", — написала она.
В пятницу утром 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений на юге Франции. В результате этих атак три человека погибли, еще 16 получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.
По данным МВД, преступник действовал в одиночку. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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