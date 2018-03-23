Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах атак на юге Франции

ПАРИЖ, 23 марта. / ТАСС /. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции . Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах террористических атак в Каркасоне и Требе", — написала она.

В пятницу утром 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений на юге Франции. В результате этих атак три человека погибли, еще 16 получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.