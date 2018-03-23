Джон Болтон стал новым советником по нацбезопасности главы США

Недавно в американской администрации было объявлено об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. В обоих случаях новые назначенцы считаются более жесткими фигурами, чем их предшественники.

Трамп давно симпатизировал Болтону и после победы на выборах рассматривал его кандидатуру на различные должности, в том числе госсекретаря. Болтон, который приступит к работе с 9 апреля, во внешней политике считается «ястребом-консерватором», бескомпромиссным и нередко более конфликтным в своих высказываниях, чем президент США . По широкому спектру вопросов его заявления звучали в унисон с позицией Трампа, и в этом смысле, отмечают аналитики, выбор экс-постпреда при ООН на должность советника выглядит логичным. Оба являются сторонниками принципа «Америка прежде всего» и пренебрежительно отзывались о роли международных организаций. Будучи постпредом США при ООН, Болтон заявил, что такого понятия, как всемирная организация, нет, а «есть только международное сообщество, которое может возглавлять единственная в мире сверхдержава — США».

Назначение Болтона может серьезно повлиять на подходы США к важным международным проблемам. Новый советник — сторонник жесткой линии в отношении Ирана КНДР : он призывал к превентивным военным ударам по этим государствам для остановки их ядерных программ. При этом настаивал, что необходимо как можно быстрее нанести удар по КНДР. Даже его предшественник генерал Макмастер, призывавший не исключать военного сценария, все же называл войну «средством последней надежды».

Трамп поощряет конкуренцию идей среди советников, а решение всегда оставляет за собой