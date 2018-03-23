20 марта — черный день. 15 лет со дня вторжения в Ирак

15 лет назад произошло самое страшное вторжение в новейшей истории Ирака США оккупировали Багдад 20 марта 2003 года под предлогом освобождения Ирака из тисков баасистского президента Ирака Саддама Хусейна.

По мнению экспертов, американская оккупация Ирака стала началом дезинтеграции страны, которая оставалась самым сильным государством на протяжении многих веков. В результате межрелигиозный конфликт и боевые действия не прекращались, оставляя за собой след из человеческих жертв. В Ираке насчитывается миллион погибших и раненых, миллионы перемещенных лиц, а материальные потери сторон оцениваются в триллионы долларов. Наиболее высокая волна насилия на почве межрелигиозного конфликта захлестнула страну в 2006-2007 годах.

В этот день в 2003 году Багдад столкнулся с западным оккупантом, который, легитимировав свои действия псевдо-международным и арабским заговором, начал изменять регион. Все началось с обвинений Багдада в наличии у того ядерного оружия, геноциде курдов, после чего началось вторжение, а обстрелы и ракеты осветили небо Месопотамии. С течением времени богатства Ирака были разграблены, а межрелигиозный конфликт стал новым «заголовком» на странице истории страны, которая уже давно перестала быть первой среди арабских стран.

Кроме того, в эти дни, когда мир готовился отпраздновать День матери, США праздновали свой путь, а небо Багдада внезапно вспыхнуло бомбами и ракетами. Территорию страны заполонили танки, бронемашины и тысячи солдат, которых направили на уничтожение жестокого тирана, чтобы сделать подарок иракским матерям.

После окончания второй войны в Персидском заливе в 1991 году между Ираком, США, Великобританией и ООН сохранялись напряженные отношения. С другой стороны, сильная коалиция, которая вывела иракскую армию из Кувейта , начала раскалываться, и поэтому было нелегко единогласно принять резолюцию против Ирака в Совете Безопасности, как это было в 1991 году.

Во время пребывания на посту президента США Билла Клинтона американские самолеты продолжали следить за бесполетной зоной. В октябре 1998 года конгресс США принял законопроект «Об освобождении Ирака» и выделил сумму в размере 97 миллионов долларов «иракским демократическим оппозиционным организациям».

Американские солдаты проходят мимо бронзовых бюстов Саддама Хусейна в Зеленой зоне Багдада

После сентябрьских событий и включения Ирака в так называемую «ось зла», США начали прилагать дипломатические усилия, чтобы попытаться свергнуть правительство Саддама Хусейна. В то время США рассматривали вопрос о необходимости возвращения международных инспекторов ООН в Ирак из-за оружия массового поражения после событий 11 сентября.

В ноябре 2002 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 1441, призывающую к возвращению международных инспекций по вооружению в Ирак. Говорилось, что если Ирак откажется сотрудничать с ними, то подобный шаг будет иметь «серьезные последствия».

В той резолюции применение силы не упоминалось. Когда Совет Безопасности единогласно одобрил резолюцию, то государства-участники голосования даже помыслить не могли, что ужасные последствия были дипломатической попыткой США узаконить военную кампанию.

К концу ноября 2003 года США получили поддержку своей военной кампании по вторжению в Ирак от 49 стран. В результате, общее число коалиционных сил достигло 300 884 человек, которые были распределены следующим образом: 250 тысяч военнослужащих из США, 45 тысяч — из Великобритании, что составляет 15% от всех сил коалиции, 3 тысячи — Южной Кореи (1,1%), 2 тысячи солдат из Австралии, 200 солдат из Дании и 184 солдата из Польши

Другие десять стран внесли свой небольшой вклад в число тех, кто «не является военнослужащими». В этих странах поддержка действий США была минимальной.

Незадолго до начала войны США предоставили миру некоторое оправдание, чтобы узаконить свое вторжение в Ирак. Они обвинили правительство президента Ирака Саддама Хусейна в невыполнении условий резолюции ООН о международных инспекционных комиссиях по вооружению, которые должны были начать свою работу в Багдаде.

За несколько дней до американского вторжения в Багдад, США выдвинули обвинение против режима Саддама Хусейна, в котором говорилось: баасистский режим обладает ядерным оружием, что отрицается в докладах миссии инспекторов по ядерного оружию. Режим Саддама разбомбил курдскую деревню Халабджа и убил 148 человек. Сам Саддам Хусейн поддерживает «Аль-Каиду» (запрещена в РФ — прим. ред.) и террористические организации. Все эти утверждения не подкреплялись никакими доказательствами.

20 марта 2003 года в 2:30 утра Багдад сотрясли первые взрывы. Через 45 минут президент США заявил, что отдал приказ о нанесении удара по штаб-квартире Саддама Хусейна в Багдаде.

Военные командиры США использовали элемент неожиданности. Предполагалось, что наземной кампании будет предшествовать воздушная операция, как во время второй войны в Персидском заливе. Основным элементом должна быть быстрая реализации обеих операций. Вторжение произошло быстро. Примерно через три недели иракское правительство было свергнуто.

Опасаясь повторения горящих нефтяных скважин, что имело место во второй войны в Персидском заливе, британские силы ужесточили контроль над иракскими нефтяными месторождениями Румайла, Умм-Каср и Фао с помощью австралийских войск, а американские танки переместились в пустыню.

27 марта 2003 года силы США начали быстрое продвижение вглубь страны. Американцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением иракской армии в окрестностях Аль-Кифла около Эн-Наджафа и Эль-Куфы. Во время этих событий в центральном Ираке и после того, как все увидели, что южный Ирак находится под контролем британских войск, телевизионные экраны начали транслировать сцены ожесточенного сопротивления на юге Ирака у порта Умм-Каср.

После нескольких недель боевых действий и столкновений между иракским сопротивлением и американскими солдатами, британские войска осадили Басру и через две недели смогли взять ее. Они считали, что осада ослабит моральный дух армии и федаинов Саддама, что в конечном итоге приведет к массовому восстанию жителей города

Однако расчеты оказались неверными. Британские войска смогли штурмовать город после ожесточенной битвы с танками, считающейся самым тяжелым сражением, в котором участвовали британские бронетанковые войска со времен Второй мировой войны. Басра была захвачена 27 марта после уничтожения 14 иракских танков. А 9 апреля иракские силы потерпели поражение в Амаре.

Между тем, группа американских спецназовцев высадилась в северном Ираке, поскольку турецкий парламент не разрешил использовать территорию Турции для вторжения в Ирак. Американский спецназ получал поддержку от ВВС США и информацию от курдских партий, особенно от «Ансар аль-Ислам».

С продолжением преступлений западной коалиции во главе с США во многих арабских и европейских странах начались обширные антивоенные демонстрации.

После нескольких месяцев боевых действий летом 2003 года многонациональные силы в Ираке сосредоточились на захвате оставшихся лидеров партии Баас . 22 июля был осуществлен налет 101-й воздушно-десантной американской дивизии и солдат целевой группы 20. В ходе атаки были убиты сыновья Саддама Хусейна — Удей и Кусей вместе с одним из его внуков.

Более 300 бывших руководителей правительства были убиты или арестованы, а также некоторые из менее влиятельных руководителей и военнослужащих.

13 декабря Саддам Хусейн был арестован на ферме близ Тикрита в ходе операции «Красный рассвет». Операция была проведена 4-й пехотной дивизией и членами целевой группы 121 из армии США. Согласно сообщениям СМИ, разведка обнаружила место пребывания Саддама вместе с членами его семьи и телохранителями.

При Саддаме Хусейне иракская армия включала в себя: республиканскую гвардию, регулярную армию и народные ополчения. Армия Ирака была расформирована после вторжения США в 2003 году.

Иракская армия была основана в 1921 году. Каждый год 6 января во время правления президента Ирака Саддама Хусейна, иракская армия отмечала годовщину своего основания.

Ирак вступил в кровопролитную войну с Ираном (1980-1988 годы), которая принесла стране сотни тысяч убитых, раненых и пропавших без вести.

Еще до второй войны в Персидском заливе в 1991 году Вашингтон мобилизовал коалицию арабских и иностранных стран после вторжения иракской армии в Кувейт. В то время международная коалиция начала свои жестокие атаки по Ираку и его армии. Багдад вступил в эпоху международного эмбарго, которая продлилась до 2003 года, когда бывший президент США Джордж Буш решил вторгнуться Ирак, убить и арестовать высших руководителей страны.

Целая глава современной истории и армии Ирака закончилась, когда президент Саддам Хусейн был казнен в день Ид аль-Адха на рассвете в субботу 30 декабря 2006 года. Его смерть ознаменовала новый цикл насилия в Ираке.