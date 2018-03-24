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Минобороны: Из Восточной Гуты вышли 1,7 тысячи человек
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Минобороны: Из Восточной Гуты вышли 1,7 тысячи человек 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Не менее 1,7 тысячи человек смогли покинуть Восточную Гуту в субботу 24 марта, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать шестая «гуманитарная пауза». Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло за день 1717 человек", — цитирует РИА Новости российского военного.
За последний месяц, по словам Евтушенко, по гумкоридору из Восточной Гуты вышли порядка 23 тысяч человек.
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