Минобороны: Из Восточной Гуты вышли 1,7 тысячи человек

Не менее 1,7 тысячи человек смогли покинуть Восточную Гуту в субботу 24 марта, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать шестая «гуманитарная пауза». Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло за день 1717 человек", — цитирует РИА Новости российского военного.

За последний месяц, по словам Евтушенко, по гумкоридору из Восточной Гуты вышли порядка 23 тысяч человек.