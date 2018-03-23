Более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту во время гумпауз

"Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек", — заявил Евтушенко.

Также он добавил, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.