Ещё
Более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту во время гумпауз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 тысяч человек покинули Восточную Гуту во время гумпауз 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Более 100 тысяч человек при содействии российского Центра примирения враждующих сторон покинули Восточную Гуту в Сирии после начала действия «гуманитарных пауз», сообщил начальник ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек", — заявил Евтушенко.
Также он добавил, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.
РИА Новости: последние новости
Турция обсуждает с США покупку ЗРК Patriot, сообщили СМИ СПЧ ООН принял предложенную Арменией резолюцию по предотвращению геноцида В ДНР за неделю из-за боевых действий ранен один человек
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко266
Россияне устроили набег на «Магнит»203
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ666
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США48
Набиуллина взялась за пенсии195
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение