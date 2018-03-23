Премьер-министр Сирии встретился с российской бизнес-делегацией

Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов посткризисного социально-экономического восстановления Сирии и расширения двустороннего торгового-экономического сотрудничества между странами.

"Наша встреча свидетельствует об уровне отношений и желании их закрепить. Когда к нам едут бизнесмены обладающие политическим опытом — это полезно для общего дела, — отметил премьер-министр в своей вступительной речи. — Россия находится в авангарде послевоенного экономического восстановления Сирии".

"Мы приехали с целью найти партнеров и выйти на постоянное экономическое сотрудничество, поскольку видим здесь много перспективных отраслей не только для нефтяных грандов. Это и строительство, и сельское хозяйство и легкая промышленность. Сирийская продукция от известного во всем мире текстиля до фруктов и овощей очень конкурентоспособна и обладает хорошим качеством при соответствующих ценах", — заявил Назаров.

Хамис также принял приглашение посетить ЯМЭФ и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня. Необходимо отметить, что это первая делегация столь высокого уровня, которая приедет в Крым обсуждать сценарии послевоенной реконструкции Сирии.