Правительство Сирии и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве

Главной темой встречи стало обсуждение вопросов посткризисного социально-экономического восстановления Сирии и расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Андрей Назаров заявил о готовности представителей российского делового сообщества налаживать диалог с сирийскими властями и бизнесменами. «Это наш первый визит в Сирию. Мы приехали с целью найти партнеров и выйти на постоянное экономическое сотрудничество, поскольку видим здесь много перспективных отраслей. Это и строительство, и сельское хозяйство и легкая промышленность», — отметил Назаров.

Глава сирийского правительства принял приглашение на Ялтинский экономический форум и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня, которая приедет обсуждать сценарии послевоенной реконструкции Сирии.

Ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения сирийской экономики. Ранее прошла встреча с членами Российско-Сирийского делового совета, председателями торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат САР, а также крупнейшими сирийскими бизнесменами, в ходе которой было предложено создать зерновой хаб в одном из портов Крыма.