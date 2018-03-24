Правительство Сирии и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве 

В Дамаске прошла встреча премьера Сирии Имада Хамиса и российской делегации под руководством сопредседателя «Деловой России» и Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.
Главной темой встречи стало обсуждение вопросов посткризисного социально-экономического восстановления Сирии и расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.
Андрей Назаров заявил о готовности представителей российского делового сообщества налаживать диалог с сирийскими властями и бизнесменами. «Это наш первый визит в Сирию. Мы приехали с целью найти партнеров и выйти на постоянное экономическое сотрудничество, поскольку видим здесь много перспективных отраслей. Это и строительство, и сельское хозяйство и легкая промышленность», — отметил Назаров.
Глава сирийского правительства принял приглашение на Ялтинский экономический форум и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня, которая приедет обсуждать сценарии послевоенной реконструкции Сирии.
Ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения сирийской экономики. Ранее прошла встреча с членами Российско-Сирийского делового совета, председателями торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат САР, а также крупнейшими сирийскими бизнесменами, в ходе которой было предложено создать зерновой хаб в одном из портов Крыма.
Кроме того, сирийская сторона предложила предоставить бизнесменам из РФ землю под засевы для выращивания сельхозкультур и принять участие в реализации крупных проектов в Дамаске и Алеппо по строительству 14-этажных жилых домов.