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Российский сапер рассказал о работе в Сирии и хитрости боевиков
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Российский сапер рассказал о работе в Сирии и хитрости боевиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Боевики в Сирии закладывают взрывчатку не только под различные достопримечательности и у дорог, но и в необычные места, например, под одеяла в жилых домах и в настольные лампы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир группы разведки и разминирования майор Роман Поцелуйкин.
По его словам, взрывчатку обнаруживали даже в камнях: они одновременно маскировали ее и были поражающим элементом. Бомбы находили также в исторических пещерах и под лестницами.
Сапер указал, что местные жители помогали россиянам очищать территории. Сирийцы показывали, где находились фугасы или боеприпасы, а также просили осматривать их квартиры и дома.
Поцелуйкин рассказал, что одной из самых сложных ситуаций оказалось обследование двора, в котором саперы должны были разместиться для приема пищи. «Я поставил задачу одному из саперов (…) Вызвав меня он сказал, что увидел у дерева фугас, но не может понять его принцип действия. Подойдя ближе, мы увидели, что у боеприпаса на прищепке замыкатель, а вправо и влево отведены растяжки на уровне груди. Заметив это, сапер предотвратил последствия, которые могли быть плачевными, если бы в этот двор зашла вся группа», — пояснил он.
Мужчина также показал журналистам продырявленный защитный костюм, спасший от смерти сапера из его группы. Майор рассказал, что сдетонировал заряд, заложенный в одну из пластиковых катушек на фабрике по производству полиматериалов.
Российский военнослужащий провел в Сирии в общей сложности полгода. За это время его группа нашла и обезвредила более 20 тысяч боеприпасов. Сам Поцелуйкин удостоен ордена Мужества.
Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу Дамаска. 11 декабря 2017-го президент России Владимир Путин распорядился начать вывод войск из Сирии.
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