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Российский сапер рассказал, как был на волоске от гибели в Сирии
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Российский сапер рассказал, как был на волоске от гибели в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал «Звезда» начинает серию репортажей о солдатах и офицерах, наиболее отличившихся во время боевых действия в Сирийской Арабской Республике.
Командир группы разведки и разминирования майор Роман Поцелуйкин рассказал о самой сложной ситуации, с которой ему пришлось столкнуться в Сирии.
«Я поставил задачу одному из саперов обследовать двор, чтобы там разместилась группа для приема пищи. Вызвав меня он сказал, что увидел у дерева фугас, но не может понять его принцип действия. Подойдя ближе, мы увидели, что у боеприпаса на прищепке замыкатель, а вправо и влево проведены растяжки на уровне груди. Заметив это, сапер предотвратил последствия, которые могли быть плачевными, если бы в этот двор зашла вся группа», — рассказал Поцелуйкин.
Также сапер рассказал о случае, когда одного из его бойцов от гибели спас защитный костюм.
«Это было на фабрике по производству полиматериалов. Заряд модностью около 150 грамм в тротиловом эквиваленте был заложен в одну из пластиковых катушек», — сообщил военнослужащий.
По его словам, такого небольшого заряда хватило, чтобы превратить защитный костюм в лохмотья, однако это спасло сапера.
«Боевики закладывали в Пальмире взрывчатку в основном под колонны, под наиболее существенные памятники архитектуры, в исторические пещеры. Но территория была нами полностью очищена», — вспоминает майор. Он также отметил, что местные жители подходили к российским военнослужащим и показывали, где находится фугас.
Поцелуйкин подчеркнул, что российские саперы передали сирийским коллегам не только современное оборудование, но и знания и опыт который поможет им продолжать работы по очистке освобожденных от террористов территорий в Сирии.
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