Ципрас передал Путину позицию Афин по задержанию греческих военных в Турции

По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. В Афинах ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных, однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже. Сами греческие военные пояснили, что из-за плохой погоды они потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории.

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС Брюсселе греческие журналисты спросили Ципраса, поднимал ли он вопрос о двух греческих военнослужащих, незаконно удерживаемых в Турции, в беседе с Путиным, и какова позиция российского президента.

Прямую трансляцию пресс-конференции вело греческое общественное телевидение ERT.

"Я не могу говорить о позиции моих собеседников, высказанной в ходе телефонных переговоров, и тем более если мои собеседники — лидеры великих держав. Я могу вам сказать, что я изложил президенту Путину нашу позицию, наши взгляды на проблемы международной безопасности, европейско-российские отношения и нашу обеспокоенность действиями Турции в регионе в последний период", — сказал Ципрас.

"Конечно, я изложил нашу позицию и наше мнение относительно задержания двух военнослужащих", — сказал премьер.