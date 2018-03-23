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Жители Восточной Гуты считают, что от «Белых касок» не помощи
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Жители Восточной Гуты считают, что от «Белых касок» не помощи 

РИА Новости 22 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО «БЕЛЫЕ КАСКИ» ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В РАЙОНАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ "АН-НУСРЕ", ПОМОЩИ ОТ НИХ ЖИТЕЛЯМ НЕТ — МО РФ
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