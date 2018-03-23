ФБР: Иранские хакеры украли у США секретные данные правительства 

США обвиняет Иран в хакерской атаке. По данным ФБР, украдена секретная информация правительства страны. В том числе — закрытые данные в области торговли и технологий, в том числе — военных.
КНДР и США на пороге войны
Кто кому реально угрожает?
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман также рассказал, что хакерской атаке подверглись сервера ООН, министерства труда США и Федеральной комиссии по регулированию энергетики.
В результате Министерство финансов США ввело санкции против десяти граждан Ирана, а также против иранской военно-политической организации Корпус стражей исламской революции. Данные меры стали ответом на «злонамеренные действия» в сфере кибербезопасности.
Ранее хакерской атаке подверглось и Минобороны России. Во время голосования за название для новейших видов вооружения на сайт военного ведомства было совершено семь массивных DDoS-атак. Кто осуществил атаку — остается неизвестным.
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