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Минобороны транслирует выход беженцев по новому гумкоридору в Восточной Гуте
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Минобороны транслирует выход беженцев по новому гумкоридору в Восточной Гуте 

Вести.Ru 22 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В сирийской Восточной Гуте беженцы продолжают выходить по гуманитарному коридору. Министерство обороны ведет прямую трансляцию на своем сайте с пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин», «Хаммурия», а также с нового пункта «Хараста-Эль-Басаль».
Как сообщает «Интерфакс», с начала действия гумпауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 86123 человека. За прошедшие сутки горячим питанием и продуктовыми наборами обеспечено более 8,5 тысячи мирных жителей.
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