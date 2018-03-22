Минобороны транслирует выход беженцев по новому гумкоридору в Восточной Гуте

В сирийской Восточной Гуте беженцы продолжают выходить по гуманитарному коридору. Министерство обороны ведет прямую трансляцию на своем сайте с пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин», «Хаммурия», а также с нового пункта «Хараста-Эль-Басаль».

Как сообщает «Интерфакс», с начала действия гумпауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 86123 человека. За прошедшие сутки горячим питанием и продуктовыми наборами обеспечено более 8,5 тысячи мирных жителей.