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США обвинили 9 иранцев в кибератаке на серверы ООН и американских ведомств
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

США обвинили 9 иранцев в кибератаке на серверы ООН и американских ведомств 

Говорит Москва 52 минуты назад
Уточняется, что речь идёт о взломах серверов Минтруда США, американского регулятора энергетики, а также компьютерных систем университетов.
Ранее сообщалось, что Минфин США внёс в санкционный список девять физических лиц и компанию из Ирана.
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