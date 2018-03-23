В ДНР за неделю из-за боевых действий ранен один человек

ДОНЕЦК , 23 мар — РИА Новости . Один человек ранен за неделю в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 16 по 22 марта 2018 года на территории Донецкой народной республики ранение в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один военнослужащий республики… обошлось без потерь", — сказал представитель ведомства.

С 1 января по 22 марта на территории ДНР ранения из-за боевых действий получили 44 человека, в том числе 34 ополченца, погибли 27 человек, среди которых 26 ополченцев, добавили в аппарате омбудсмена. С начала вооруженного конфликта, по данным ведомства, в ДНР погибли 4594 человека, в том числе 76 детей.