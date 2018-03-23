Минфин США внёс в список санкций в киберсфере десять человек из Ирана

Санкции внесены в связи с ответом на «злонамеренные действия в кибепространстве». В частности, речь идёт об атаке хакеров на госструктуры. Вашингтон заявляет, что киберпреступники пытаются украсть правительственные и коммерческие секреты.