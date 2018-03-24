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Тегеран раскритиковал санкции США против подозреваемых в кибератаках
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Тегеран раскритиковал санкции США против подозреваемых в кибератаках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МИД Ирана считает провокационными и незаконными санкции, введенные властями США в отношении группы иранцев, которых ФБР подозревает в серии кибератак, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление представителя дипломатического ведомства.
"Очевидно, что США не смогут использовать такого рода уловки, чтобы остановить и не допустить научный прогресс народа Ирана", — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
По его словам, у Вашингтона не было обоснованной причины предпринимать этот шаг, и решение показывает враждебность правящей элиты США по отношению к Ирану.
В пятницу минфин США ввел санкции против десяти граждан Ирана и одной организации, которых минюст США и ФБР обвинили в масштабной краже интеллектуальной собственности и государственных секретов. Вашингтон считает иранцев причастными к кибератакам на правительственные ведомства США, подразделения ООН, 320 университетов в 22 странах мира и 36 крупных компаний. Американские власти утверждают, что хакеры действовали от имени правительственной военизированной организации Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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