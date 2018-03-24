Тегеран раскритиковал санкции США против подозреваемых в кибератаках

"Очевидно, что США не смогут использовать такого рода уловки, чтобы остановить и не допустить научный прогресс народа Ирана", — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми

По его словам, у Вашингтона не было обоснованной причины предпринимать этот шаг, и решение показывает враждебность правящей элиты США по отношению к Ирану.