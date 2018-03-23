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Макрон заявил, что террористическая угроза во Франции остается высокой
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Макрон заявил, что террористическая угроза во Франции остается высокой 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон из-за произошедшего в пятницу на юге страны захвата заложников заявил, что террористическая угроза в стране продолжает оставаться высокой.
"Что касается террористической угрозы — мы никогда не делали из этого тайны, и глава МВД напомнил несколько недель назад о том, что это угроза продолжает оставаться высокой. Она остается высокой, в первую очередь потому что на протяжении нескольких месяцев существует так называемая эндогенная угроза", — сказал Макрон, комментируя произошедшее на юге Франции.
По словам Макрона, в стране много радикальных лиц, некоторые из них имеют неустойчивую психику или психические отклонения. За ними ведется наблюдение и они представляют террористическую угрозу для Франции, отметил Макрон. «На этих людей может оказывать влияние ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) или другие силы, связанные с террористическими группировками», — добавил президент Франции.
Он подчеркнул, что правительство Франции мобилизовано перед этой угрозой.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркассоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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