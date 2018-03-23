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В Идлибе восстанавливают систему водоснабжения, сообщают СМИ
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В Идлибе восстанавливают систему водоснабжения, сообщают СМИ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В юго-восточной части сирийской провинции Идлиб постепенно налаживается мирная жизнь: сейчас местные власти приступили к восстановлению системы водоснабжения, сообщает Федеральное агентство новостей.
Этот регион мухафазы полностью зачищён от террористов, однако после оккупационного периода инфраструктурные объекты многих районов оказались разрушены. Ремонтники приступили к постройке новых колодцев и распределении водной подачи во все населённые пункты юго-востока Идлиба.
Ранее бандформирования, взявшие под контроль часть территорий мухафазы, полностью перекрыли доступ местных жителей к воде и продавали её сирийцам по завышенным тарифам.
Однако после того как боевики покинули эту местность, сюда стали возвращаться мирные граждане. Кроме того, в освобождённые от радикалов поселения приезжают и жители других районов Идлиба, где всё ещё продолжаются столкновения.
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