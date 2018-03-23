Кабмин ФРГ призвал Москву оказать максимальное давление на Дамаск для прекращения боев

"Мы ожидаем, что Россия окажет максимальное давление на режим [Башара] Асада и сама будет готова реализовать резолюции Совета Безопасности ООН , в принятии которых Москва участвовала", — сказала представитель правительства.

После того, как 24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии, именно Россия выступила с инициативой ввести с 27 февраля в Восточной Гуте ежедневную пятичасовую гуманитарную паузу. Однако в первые же дни боевики сорвали эти паузы.