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Кабмин ФРГ призвал Москву оказать максимальное давление на Дамаск для прекращения боев
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Кабмин ФРГ призвал Москву оказать максимальное давление на Дамаск для прекращения боев 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ ожидает, что Москва окажет давление на власти Сирии для прекращения боев и бомбардировок в Восточной Гуте. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Мы ожидаем, что Россия окажет максимальное давление на режим [Башара] Асада и сама будет готова реализовать резолюции Совета Безопасности ООН, в принятии которых Москва участвовала", — сказала представитель правительства.
После того, как 24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии, именно Россия выступила с инициативой ввести с 27 февраля в Восточной Гуте ежедневную пятичасовую гуманитарную паузу. Однако в первые же дни боевики сорвали эти паузы.
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