Анкара заявила, что переговоры по ЗРС с США не являются альтернативой российским С-400 

АНКАРА, 23 марта. /ТАСС/. Переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой приобретенным у России ЗРС С-400. Об этом, как сообщил телеканал Haber Turk, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление МИД республики о том, что «Турция продолжает вести переговоры с США о закупке систем ПВО».
"Несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, они все еще являются нашими союзниками. [Переговоры по ЗРС Patriot] не являются альтернативой С-400", — сказал он.