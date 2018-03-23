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В ходе захвата заложников во Франции есть пострадавшие
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В ходе захвата заложников во Франции есть пострадавшие 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Во французской коммуне Треб в результате захвата заложников в супермаркете пострадали два человека, передает BFMTV.
Как отмечается, на место происшествия прибыли экстренные службы. Место происшествия оцеплено. В результате инцидента ранены два человека. Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с произошедшим.
Ранее СМИ сообщили, что захвативший заложников во Франции причастен к ИГ.
"ИГ" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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