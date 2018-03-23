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У МИД России нет данных об участии талибов* в конференции по Афганистану
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У МИД России нет данных об участии талибов* в конференции по Афганистану 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МИД РФ не располагает информацией о возможном участии движения «Талибан»* в конференции по Афганистану в Ташкенте, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"У меня нет такой информации. Готов уточнить и вернусь к вам с этим ответом", — сказал Кожин на брифинге.
Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис сообщал, что «Талибан»* выразил интерес к мирным переговорам по ситуации в Афганистане. МИД Узбекистана информировал, что радикальное движение «Талибан»* не направляло обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство «Талибана»*. Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.
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