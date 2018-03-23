У МИД России нет данных об участии талибов* в конференции по Афганистану

"У меня нет такой информации. Готов уточнить и вернусь к вам с этим ответом", — сказал Кожин на брифинге.

Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте.