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СПЧ ООН в новой резолюции проигнорировал мнение России по Сирии
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СПЧ ООН в новой резолюции проигнорировал мнение России по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет ООН по правам человека принял новую резолюцию о ситуации с правами человека в Сирии без учета поправок, предложенных Россией.
27 участников совета проголосовали «за», передает РИА «Новости». Китай, Куба, Венесуэла и Бурунди высказались против, воздержались 16 государств.
Резолюция осуждает применение химического оружия в Сирии, причем в документе указано, что этим занималось правительство республики. Большая часть резолюции посвящена осуждению нарушений прав человека и гуманитарного права властями Сирии. Документ подчеркивает связь руководства страны с ополченческими формированиями и иностранными организациями — к примеру, «Хезболлах».
В одном параграфе резолюции осуждены террористические акты, насилие и нарушения прав человека, совершаемые ИГ, «Джебхат ан-Нусра» и «другими террористическими организациями, которые признал таковыми СБ ООН». Резолюция также предусматривает обновление на один год мандата Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии, возглавляемой Пауло Пинейро.
Российская делегация предлагала поправки к документу, настаивая на осуждении «всех без исключения террористических актов в Сирии, вне зависимости от того, кто их совершил». Москва попыталась указать на преступления не только официально признанных террористических групп, но и незаконных вооруженных формирований, спонсируемых Западом.
Россия также предлагала учесть результаты Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в январе в Сочи. США назвали российские поправки «враждебными». Постпред Великобритании при женевском офисе ООН Джулиан Брейтуэйт попытался прервать выступление делегации из России во время выступления о поправках.
Ранее СБ ООН решил не проводить заседание по ситуации в Сирии в области прав человека, хотя на заседании настаивали США, Франция, Великобритания и их союзники. В субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской в субботу заявил о признаках готовящегося удара по Сирии со стороны США.
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