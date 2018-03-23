Россия призвала все стороны соблюдать резолюцию 2401 по Сирии 

Россия призывает все стороны соблюдать резолюцию 2401 по Сирии и прилагать усилия для укрепления режима прекращения огня. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, передаёт РИА «Новости».
«Намерены продолжать усилия по выполнению резолюции 2401 СБ ООН, направленной на укрепление режима прекращения огня и улучшение гуманитарной ситуации на всей территории Сирии при решительной борьбе с террористами. Призываем все стороны всемерно содействовать этому», — заявил он.
Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая призывает к прекращению военных действий по всей территории САР. В ней осуждаются обстрелы Дамаска, а также отмечается тяжёлая гуманитарная ситуация в Ракке и указывается на необходимость обеспечения гуманитарного доступа в лагерь беженцев Рукбан. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия добьёт террористов в Сирии, в том числе в Восточной Гуте.