Ещё
В МИД раскритиковали отсутствие прогресса в ситуации с гумпомощью для Ракки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД раскритиковали отсутствие прогресса в ситуации с гумпомощью для Ракки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подвижек в выполнении резолюции СБ ООН по сирийской Ракке нет, гуманитарная помощь не доставляется, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин в пятницу.
"Констатируем отсутствие практических подвижек в выполнении положений резолюции 2401 Совета безопасности ООН, касающихся ситуации в Ракке и в лагере Эр-Рукбан для временно перемещенных лиц", — сказал Кожин на брифинге.
Он отметил, что доступ к этим точкам контролируется американскими военными и до сих пор закрыт для представителей законных властей Сирии, для ООН и независимых СМИ.
"В ходе заседаний международной целевой группы по оказанию содействия Сирии в Женеве, координатор ООН в САР подтвердил готовность правительства Сирии… приступить к доставке гуманитарной помощи в Эр-Рукбан после получения от американцев письменных гарантий безопасности", — добавил он.
Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ). В 2017 году город был освобожден отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) при активной поддержке США. Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.
В конце февраля Совет Безопасности ООН в резолюции 2401 потребовал от всех сторон прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
РИА Новости: последние новости
В США сенат не стал ограничивать президента в военных операциях в Йемене Востоковед рассказал, что поможет решить конфликт в Йемене Из Восточной Гуты продолжают выходить мирные жители
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации192
Путин выступит со срочным обращением428
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды46
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова62
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение