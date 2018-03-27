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Соглашение по С-400 не повлияет на поставку F-35 из США, заявили в Анкаре
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Соглашение по С-400 не повлияет на поставку F-35 из США, заявили в Анкаре 

РИА Новости 31 минуту назад
АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Соглашение Турции и РФ о закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400 не окажет влияния на поставку американских истребителей F-35, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли во вторник.
Ранее во вторник глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр заявил, что конгресс США может запретить поставку в Турцию истребителей F-35 в качестве ответной меры на закупку страной российских С-400. До этого сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение С-400.
"Проблем с закупкой С-400 нет, она может быть проведена даже ранее согласованных сроков. Это не окажет влияния на закупку F-35", — цитирует Джаникли телеканал A Haber.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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