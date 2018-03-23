СМИ: Турция теперь хочет и американскую ПВО

О подписании договора о поставке Турции систем С-400 «Триумф» стало известно в сентябре 2017 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что аванс по контракту уже внесен.

В руководстве НАТО раскритиковали решение Анкары о покупке российских С-400, поскольку те не интегрируются с системами НАТО. В Турции объяснили покупку российского оружия опасениями, что Конгресс может затянуть с одобрением поставки американских ЗРК.