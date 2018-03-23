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СМИ: Турция теперь хочет и американскую ПВО
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СМИ: Турция теперь хочет и американскую ПВО 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: Военное обозрение
Турция обсудит с США покупку зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщила газета Akşam. При этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что американские ЗРК не являются альтернативой российским С-400. Он пояснил, что Анкара продолжает уделять внимание совместимости с системами обороны НАТО, а США остаются союзником Турции, несмотря на «ошибки в Сирии», отмечает сайт газеты «Коммерсантъ».
О подписании договора о поставке Турции систем С-400 «Триумф» стало известно в сентябре 2017 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что аванс по контракту уже внесен.
В руководстве НАТО раскритиковали решение Анкары о покупке российских С-400, поскольку те не интегрируются с системами НАТО. В Турции объяснили покупку российского оружия опасениями, что Конгресс может затянуть с одобрением поставки американских ЗРК.
12 марта помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что начало поставок ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию начнется в 2020 году.
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