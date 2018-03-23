Террористы нарушили перемирие в Сирии 14 раз за сутки

Российскими наблюдателями зафиксировано 14 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии Хомс. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Дамаск В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток подписано пятнадцать соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами: Деръа-Маншия-Аль-Сабин, Эс-Санамейн, Алькин, Манкат-Эль-Хатаб, Каммуне, Буэдан, Бурак, Белия, Эш-Шакрахия, Атаман, Кета, Шейх-Мискин, Месмия провинции Деръа , Умм-Батна и Эль-Халидия провинции Эль-Кунейтра Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2452. Ранее сообщалось, что в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» * достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте. *Деятельность группировки «Ахрар аш-Шам» запрещена на территории РФ