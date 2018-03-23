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Террористы нарушили перемирие в Сирии 14 раз за сутки
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Террористы нарушили перемирие в Сирии 14 раз за сутки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российскими наблюдателями зафиксировано 14 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии.
Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Дамаск и Хомс.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.
В течение суток подписано пятнадцать соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами: Деръа-Маншия-Аль-Сабин, Эс-Санамейн, Алькин, Манкат-Эль-Хатаб, Каммуне, Буэдан, Бурак, Белия, Эш-Шакрахия, Атаман, Кета, Шейх-Мискин, Месмия провинции Деръа, Умм-Батна и Эль-Халидия провинции Эль-Кунейтра.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2452.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»* достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.
*Деятельность группировки «Ахрар аш-Шам» запрещена на территории РФ.
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