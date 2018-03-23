Еще 15 сирийских населенных пунктов присоединились к режиму прекращения огня

Об этом сообщили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сирии за сутки подписано 15 соглашений о присоединении к режиму прекращения огня. Соглашения были подписаны в населенных пунктах, расположенных в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра , передает ФАН.

Ранее стало известно, что из Восточной Гуты были выведены 900 боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» *.

Договоренностей о выводе удалось достичь с участием российского Центра по примирению.