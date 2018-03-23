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Почти 2 тысячи боевиков вышли из Восточной Гуты
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Почти 1,9 тысячи боевиков и членов их семей 22 марта вышли из Восточной Гуты 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договорённость по выводу боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» из Харасты в Восточной Гуте. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлён выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров ЦПВС и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Ранее сообщалось, что с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты были выведены 94 831 человек.
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