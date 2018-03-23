Почти 2 тысячи боевиков вышли из Восточной Гуты

Почти 1,9 тысячи боевиков и членов их семей 22 марта вышли из Восточной Гуты

В результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договорённость по выводу боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» из Харасты в Восточной Гуте. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлён выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров ЦПВС и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты были выведены 94 831 человек.