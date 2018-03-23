Хаос, пытки, война: как США делают курдов своей «ударной силой», рассказал эксперт

"США в рамках поиска новых союзников на сирийском театре военных действий в определенный момент сделали ставку на курдов. Точнее, на подогревание извечной мечте этого этноса о независимости и образовании отдельного государства. Причем для США это очень удобные партнеры и Вашингтон умеет с ними работать — наглядным примером является существующий де-факто уже десятилетия иракский Курдистан под протекторатом Штатов.

Америка уже усвоила, что вышедшие из-под контроля исламские радикалы могут быть опасны даже своему покровителю — опыт террористического ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ ) стоил Вашингтону дорого. Куда более светские курды стали более удобным инструментом влияния и давления. Они поддерживают курдских боевиков, «накачивают» деньгами и оружием, отправляют инструкторов. Тем самым имеют мощную деструктивную силу в Сирии , действующую по приказу Вашингтона", — отмечает эксперт.

Глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Волкан Бозкир подверг резкой критике правительство США за поддержку курдских Отрядов народной самообороны. Причем столь громкое обвинение он озвучил в Вашингтоне на встрече с представителями Конгресса. «Предпочтение Соединенными Штатами Отрядов народной самообороны — неправильный выбор», — объявил представитель Турции . С 20 января вооруженные силы Турции ведут активную борьбу с Отрядами народной самообороны в сирийском Африне, Анкара заявляет: США стремится создать из курдов приграничную армию для дестабилизации обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

"Американские военные и не скрывают прямой связи с курдами — по телеканалу CNN представители Пентагона открыто говорят, что намерены защищать курдов «любой ценой». Параллельно «союзникам» Штатов в Сирии дан карт-бланш на деструктивную деятельность — она также в интересах американцев. Те активно этим пользуются по принципу русской пословицы «с кем поведешься» — от того мы и видим вал сообщений о пытках со стороны курдов мирных сирийцев, грабежах, изнасилованиях.

В свое время ИГ активно сотрудничало с американскими спецслужбами и много почерпнули из их методов. Сейчас такое же сотрудничество у Штатов с курдами, соответственно и методы у «протеже» Америки все те же. Можно к этому добавить, что после разгрома ИГ немало террористов просто «сменили нашивки» и влились в ряды курдских «Демократических сил Сирии», выполняя общую с американцами задачу — добиваясь хаоса в Сирии и в конечном итоге ее распада", — подчеркивает востоковед.

Зверства и «месть за Африн»

Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, где указывает преступления курдов в Сирии против мирного населения. Указывают, что они подвергают людей жестоким пыткам, одна которых «поднесение горячей зажигалки к интимным частям тела». Кроме того, очевидцы рассказали о многочисленных изнасилованиях женщин в занятых курдскими «Демократическими силами Сирии» населенных пунктах. Однако США не обращают внимания на зверства своих «партнеров».

Впрочем, границами Сирии представители курдских общин в акциях террора не ограничиваются. После того, как турецкая армия выбила их из города Африн , они начали «акцию мести» в Европе. С 11 марта 37 городов Германии , включая самые крупные, подверглись агрессии курдов, в ряде случаев полиция вынуждена была применять против демонстрантов спецсредства подавления агрессии толпы. Позже коктейлями Молотова был атакован штаб Турецко-исламского религиозного союза DITIB. Кроме того, атакованы более 20 мечетей, счет сожженным автомобилям идет на десятки. Курды открыто призывают к насилию и обещают превратить европейские улицы в «камни и щепки».

"Курды прекрасно понимают, что США в любой момент может их предать — такое в истории было уже не раз. Тогда мечта о собственном государстве вновь станет несбыточной. Потому они действуют ситуативно — пользуются союзником в данный ситуативный момент, раз уж гарантировать протекцию США в долгосрочной перспективе невозможно. Потому они радикализируют свою тактику, используя в том числе методы террористов.

Курдское политическое руководство мыслит просто: сегодня есть союзник, значит, нужно сделать максимум для приближения к конечной цели — получения территории и независимости. Завтра союзник уйдет — будем искать другого. Такая тактика напоминает палестинскую историю.

Нужно понимать: противостояние Турции с США нарастает, причем курды сегодня верны Штатам. А значит, градус радикализма с их стороны будет только повышаться. Основной «точкой напряжения» останется Сирия, но число «боевых акций» курдов в Турции и Европе будет нарастать. Весьма вероятно, география этих «акций» разрастется. Пока американцам это выгодно, они будут держать курдов на «коротком поводке» обещаний, используя их для дестабилизации обстановки в своей геополитической игре", — заключает Дмитрий Егорченков.