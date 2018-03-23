В коалиции рассказали, почему мирные жители не могут вернуться в Ракку

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Мирные жители не могут вернуться в сирийскую Ракку из-за большого числа мин-ловушек, оставленных изгнанными из города боевиками ИГ*, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон

Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков группировки ИГ*. В 2017 году город был освобожден отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) при активной поддержке США . Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска , который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.

"Многие семьи хотят вернуться домой, многие из них пытаются это сделать. Городской совет Ракки и городская служба внутренней безопасности (RISF) не пускают их, но это, в основном, из-того, что город еще не очищен от мин-ловушек", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.

По его словам, боевики ИГ*, оставляя город, заминировали печи, детские игрушки и «даже Кораны».

Ранее в российском Минобороны заявили, что США препятствуют прибытию в сирийскую Ракку любых гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы.