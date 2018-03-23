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В коалиции рассказали, почему мирные жители не могут вернуться в Ракку
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В коалиции рассказали, почему мирные жители не могут вернуться в Ракку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мирные жители не могут вернуться в сирийскую Ракку из-за большого числа мин-ловушек, оставленных изгнанными из города боевиками ИГ*, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.
Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков группировки ИГ*. В 2017 году город был освобожден отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) при активной поддержке США. Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.
"Многие семьи хотят вернуться домой, многие из них пытаются это сделать. Городской совет Ракки и городская служба внутренней безопасности (RISF) не пускают их, но это, в основном, из-того, что город еще не очищен от мин-ловушек", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.
По его словам, боевики ИГ*, оставляя город, заминировали печи, детские игрушки и «даже Кораны».
Ранее в российском Минобороны заявили, что США препятствуют прибытию в сирийскую Ракку любых гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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