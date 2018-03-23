Что означает заявление России о закрытии сирийского воздушного пространства для ВВС США?

В понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о необходимости рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Сирии для государств, не имеющих официального разрешения от сирийского правительства.

Это может произойти не сразу, однако подобная возможность существует и, вероятно, решение будет принято позднее, а именно когда настанет время сделать приоритетом вывод американских вооружённых сил с территории Сирии. Это в свою очередь произойдёт после того как сирийское государство возьмёт под свой контроль всю территорию страны, в особенности Идлиб и южную часть Сирии.

Хорошо известно, что все резолюции Совета Безопасности по Сирии предусматривают необходимость сохранения целостности и суверенитета этой страны. Сирийское государство — член ООН , а сирийское правительство признано ею в качестве законной власти. Поэтому когда сирийское государство требует вывода из страны иностранных сил, которые вошли в Сирию без приглашения со стороны сирийского правительства под предлогом борьбы с терроризмом, оно апеллирует к тому, что этот предлог больше не действует, поскольку сирийское государство установит контроль над всей территорией страны и, таким образом, сможет обеспечить ее безопасность и предотвратить возвращение террористов. Следовательно, отказ покинуть сирийскую территорию со стороны внешних сил, включая американскую армию, означает нарушение суверенитета этого государства и противоречит международному праву и резолюциям Совета Безопасности по Сирии.

Если иностранные армии, а именно войска США , не покинут Сирию, то очевидно, Россия поможет Сирии сохранить свой суверенитет и закроет ее воздушное пространство для полетов авиации тех стран, которые не получили соответствующего разрешения со стороны сирийского правительства.

Это заявление — важный сигнал для Соединенных Штатов, которые должны принять его во внимание. Возможно, в настоящее время это не больше, чем послание. Но возможно, что такое решение будет действительно принято, когда для этого представится подходящий момент, а именно после того, как последует запрос о выводе из Сирии иностранных сил, которые вторглись на ее территорию под предлогом борьбы с терроризмом без разрешения и согласия сирийского государства.