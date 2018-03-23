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Багдад осуждает авиаудар ВВС Турции по территории Ирака
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Багдад осуждает авиаудар ВВС Турции по территории Ирака 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Багдад, 23 марта /Синьхуа/ — МИД Ирака в четверг осудил авиаудар турецких ВВС по территории Ирака, в результате которого погибло гражданское население.
Как говорится в заявлении ведомства, ВВС Турции нанесли авиаудар по нескольким деревням в Курдском автономном районе /КАР/ на севере Ирака, что повлекло за собой гибель мирных жителей. Багдад осуждает Анкару за нападение на беззащитных жителей КАР и выступает решительно против военных ударов любых соседних стран по территории Ирака.
Власти КАР также осудили воздушный налет, приведший к жертвам среди гражданского населения, однако не высказали прямых обвинений в адрес турецкого правительства.
Как сообщили курдские СМИ Ирака, целью авиаудара турецких ВВС были позиции Курдской рабочей партии /КРП/ в КАР. При авиаударе погибли четыре мирных жителя.
Напомним, что созданная в 1979 году КРП стремится к образованию независимого государства в районе компактного проживания курдов на границе Турции с Ираком, Ираном и Сирией. В настоящее время большая часть ее боевиков сосредоточена в северных районах Ирака и Сирии. Турция, которая считает КРП террористической группировкой, неоднократно пересекала границу и наносила удары по объектам КРП на территории Ирака и Сирии. —0—
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