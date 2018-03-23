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В западной США оценили работу России по предотвращению конфликтов в Сирии
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В западной США оценили работу России по предотвращению конфликтов в Сирии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Российские представители в Сирии действуют профессионально и оперативно в рамках механизма по предотвращению конфликтов, чего нельзя сказать о российских коллегах из министерства обороны, находящихся в Москве, заявил в интервью РИА Новости представитель международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* полковник Райан Диллон.
По его словам, российские коллеги в Сирии, с которыми они связываются в рамках механизма по предотвращению конфликтов, «быстро реагируют» и ведут себя профессионально, однако министерство обороны РФ «зачастую выдвигает ложные обвинения».
Он также заявил, что представители российского оборонного ведомства якобы выдвигают ошибочные, ложные и абсурдные (обвинения) в отношении США о поддержке Штатами сил террористов.
Диллон также выразил мнение, что «почти все высказывания», исходящие от МО РФ по Сирии, были либо «наполовину правдивые, либо наполовину лживые или просто фальшивые».
"Есть большая разница между теми, кто находится на земле, кто остается профессионалом, и теми, кто находится на гораздо более высоком бюрократическом уровне", — подчеркнул собеседник агентства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
* Запрещенная в России террористическая организация
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