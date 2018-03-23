Никакой войны в мае, никакого поражения в июне и никаких побед в июле и августе!

В настоящее время все средства массовой информации, как вражеских, так и дружественных стран, включая газеты и спутниковые каналы кричат о так называемой подготовке к войне и о том, какие ужасы она сулит Ливану Ирану и, конечно, же Сирии в мае этого года. Это выглядит так, будто то, что происходит в Сирии уже много лет, — всего-навсего праздник с фейерверками, а не проявление войны во всех ее формах, которые только могли придумать сионисты и американцы.

Кажется, что атмосфера побед Сирийской арабской армиии ее союзников в ходе военной операции в Восточной Гуте, начавшейся меньше месяца назад, не нравится хозяину Белого дома и его сателлитам в арабском регионе, включая лидеров и политиков в Израиля

По этой причине израильские руководители объявили, что в 2007 году военно-воздушные силы их страны во главе с нынешним начальником генерального штаба генералом Гади Айзенкотом совершили воздушную бомбардировку в Сирии, целью которой стал старый военный объект в провинции Дейр-эз-Зор , где по словам Израиля, строился ядерный реактор.

Что касается причин, по которым Израиль выступил с таким заявлением, то они могут быть следующими.

1. Неспособность израильской армии и руководства страны, за которыми стоят США и европейские колониальные державы, выполнить план по уничтожению сирийского национального государства и его разделу на несколько частей.

2. Продолжающиеся последствия инцидента, когда сирийская система ПВО сбила израильский самолет F-16, и его влияние на общественность, попытка затмить в их глазах поражение израильских ВВС «победой», которая была достигнута ими более десяти лет назад.

3. Обращение к прошлой славе, чтобы скрыть нынешние проблемы и показать, будто израильские военно-воздушные силы могут мгновенно совершить нападение в любой точке арабского мира.

Другими словами, израильская армия понимает, что. несмотря на обладание самым современным оружием в мире она не способна совершить атаку против оси сопротивления, поскольку любой, кто это сделает, будет немедленно разбит.

4. Кроме того, вся израильская армия сталкивается с крайне серьёзной проблемой, которая заключается в том, что она может стать частью внутреннего фронта, который страдает от неспособности участвовать в какой-либо войне, а не его защитником. Заявления всех израильских военных и гражданских руководителей подтверждают этот факт. Это значит, что они не примут решение о вступлении в войну, в то время как их солдаты утратили мотивацию для ведения каких-либо боевых действий и превратились в группы, которые больше не верят в поставленную перед ними миссию и сами нуждаются в силе, которая бы их защитила.

5. Что касается угроз сателлитов Америки в адрес Ирана, таких как бен Салман и другие, то это не что иное, как миф, который подпитывает зять американского президента Джаред Кушнер , с целью продолжить шантажировать правителей нефтяных государств, чтобы США могли по-прежнему красть арабские деньги. Во вторник, 19 марта 2018 года, в Белом доме сам Трамп подтвердил это, сказав, что Саудовская Аравия — богатая страна, и ему нравится, что она отдаёт им часть своего богатства.

Таким образом, чтобы иметь возможность продолжить этот шантаж в отсутствие какой-либо угрозы со стороны Ирана, будь то на Ближнем Востоке или в мире, в целом, Трамп наложит различные санкции на иранские ведомства и политиков.