Руководители Израиля и Болгарии обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, Б. Нетаньяху на встрече отметил, что Израиль считает Болгарию своим настоящим другом. Две страны поддерживают хорошие отношения, а также разными способами упрочивают и содействуют развитию межгосударственных связей во всех сферах.

Он также заявил, что Израиль занимает лидирующие позиции в мире в области научных исследований и применения технологий, связанных с кибербезопасностью. «Мы готовы разделить с друзьями /эти технологии/», — добавил он.

Р. Радев в свою очередь констатировал, что отношения между Болгарией и Израилем нуждаются в более конкретных действиях, и выразил надежду на заимствование опыта Израиля в области высоких технологий, науки и образования.

Кроме того, он подчеркнул, что Болгария и Израиль прекрасно сотрудничают в борьбе с терроризмом. По его мнению, для противодействия серьезной ситуации, сложившейся в мире, необходимо взаимодействие между органами безопасности.

Отметим, что 21 марта президент Болгарии посетил Центр кибербезопасности в городе Беэр-Шева на юге Израиля. —0—