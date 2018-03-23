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Руководители Израиля и Болгарии обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
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Руководители Израиля и Болгарии обсудили укрепление двустороннего сотрудничества 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Иерусалим, 23 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с прибывшим с визитом президентом Болгарии Руменом Радевым. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в научно-технической, инновационной и торговой областях.
Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, Б. Нетаньяху на встрече отметил, что Израиль считает Болгарию своим настоящим другом. Две страны поддерживают хорошие отношения, а также разными способами упрочивают и содействуют развитию межгосударственных связей во всех сферах.
Он также заявил, что Израиль занимает лидирующие позиции в мире в области научных исследований и применения технологий, связанных с кибербезопасностью. «Мы готовы разделить с друзьями /эти технологии/», — добавил он.
Р. Радев в свою очередь констатировал, что отношения между Болгарией и Израилем нуждаются в более конкретных действиях, и выразил надежду на заимствование опыта Израиля в области высоких технологий, науки и образования.
Кроме того, он подчеркнул, что Болгария и Израиль прекрасно сотрудничают в борьбе с терроризмом. По его мнению, для противодействия серьезной ситуации, сложившейся в мире, необходимо взаимодействие между органами безопасности.
Отметим, что 21 марта президент Болгарии посетил Центр кибербезопасности в городе Беэр-Шева на юге Израиля. —0—
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