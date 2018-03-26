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«Талибан* не будет участвовать в конференции по Афганистану в Ташкенте
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«Талибан* не будет участвовать в конференции по Афганистану в Ташкенте 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАШКЕНТ, 26 мар — РИА Новости. Делегация движения «Талибан»* не будет участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте, заявил в понедельник руководитель пресс-центра конференции Шерзод Кудратходжаев.
В Ташкенте 27 марта состоится международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».
"Официально вам сообщаю, что сегодня и завтра делегация «Талибан»* в конференции участвовать не будет" — сказал Кудратходжаев.
Ранее МИД Узбекистана сообщил, что «Талибан»* не направлял обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство «Талибана». Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.
По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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