«Талибан* не будет участвовать в конференции по Афганистану в Ташкенте

В Ташкенте 27 марта состоится международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

"Официально вам сообщаю, что сегодня и завтра делегация «Талибан»* в конференции участвовать не будет" — сказал Кудратходжаев.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что «Талибан»* не направлял обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство «Талибана». Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

*Террористическая организация, запрещена в России