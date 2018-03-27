Сергей Лавров выступит на международной конференции по Афганистану

От Афганистана приедет лично президент Исламской республики Ашраф Гани , с которым Сергей Лавров проведет отдельную встречу, как и с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым . Участники обсудят пути мирного урегулирования в Афганистане и, конечно же, ситуацию с безопасностью в регионе, которая не вызывает оптимизма у мирового сообщества. В этом году исполняется 17 лет с тех пор, как США вместе с союзниками по НАТО начали военную операцию в Афганистане, однако победить терроризм в этой горячей точке так и не удалось. Напротив, за это время там расплодилось около двух десятков экстремистских группировок — такие данные приводят российские специалисты.

Считается, что афганское правительство контролирует в лучшем случае половину всех районов страны, остальные остаются вотчиной движения «Талибан» (запрещено Верховным судом России ), которое продолжает вооруженную борьбу с кабульским режимом. Согласно же исследованию, которое представил в конце прошлого года телеканал BBC, афганские власти и вовсе держат под контролем чуть более 30 процентов территории, в остальных районах в той или иной степени хозяйничают талибы. Как заявил недавно президент Гани, без внешней поддержки его власть не продержится и полугода.

Растет и финансовая подпитка террористов за счет наркотрафика. Только в 2017 году площадь посевов опийного мака в Афганистане выросла более чем на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом, а объем производства опия и вовсе взлетел на 90 процентов.

Кажется, все мировое сообщество согласно с тем, что нужно как можно скорее содействовать началу прямых переговоров между Кабулом и умеренными талибами — разумеется, при условии, что последние признают конституцию Афганистана, откажутся от вооруженной борьбы и террористических методов.

Этот приоритет будет записан в Ташкентской декларации, которую примут по итогам конференции. Только никто, откровенно говоря, не знает, как реально запустить переговорный процесс. Еще в феврале афганское правительство одобрило план национального примирения — пока в одностороннем порядке.

Особую тревогу вызывает ситуация на севере Афганистана, куда наряду с талибами стали проникать иностранные наемники запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Боевики "Исламского государства" замечены в уездах, граничащих непосредственно с республиками СНГ — Таджикистаном и Узбекистаном, а также c Туркменией

Накануне приезда Лаврова в Ташкент на Смоленской площади вновь обратили внимание на «случаи использования в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского „крыла“ террористической группировки ИГИЛ».

"Никаких разъяснений от НАТО по этой информации, которую озвучивали сами афганцы, мы не получили: нас уверяют, что проблема якобы надуманная", — рассказал дипломатический источник «РГ». Он также признал, что в обозримом будущем не стоит ждать возобновления нашего сотрудничества с НАТО и США по Афганистану, которое прежде приносило плоды, однако было свернуто по инициативе американской стороны.

"Мы по-прежнему готовы к кооперации, однако из Вашингтона не поступает никаких сигналов о том, что они хотели бы разморозить совместные проекты в рамках рабочей группы Совета Россия — НАТО", — подтвердил собеседник «РГ». Последние действия американских властей по беспрецедентной высылке российских дипломатов и вовсе свидетельствуют о том, что диалога не предвидится.