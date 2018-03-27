Лавров в Ташкенте примет участие в международной конференции по Афганистану

Конференция проходит на фоне очередного обострения ситуации в Афганистане, где с начала марта в ходе терактов в Кабуле и других частях страны погибли более 40 человек.

Двусторонние встречи

Программа форума предусматривает две пленарные сессии, церемонию принятия Ташкентской декларации и итоговую пресс-конференцию. Также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проведет во вторник несколько двусторонних встреч, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентом Афганистана Ашрафом Гани, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Лавров выступит в рамках первой пленарной сессии конференции. Помимо российского министра, на пленарной сессии выступят его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф, замглавы МИД КНР Ли Баодун и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон

Еще одна площадка

Инициатива проведения конференции в Ташкенте была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поддержана главой Афганистана Ашрафом Гани в конце 2017 года. В январе нынешнего года на заседании Совета Безопасности ООН Нью-Йорке делегации Узбекистана и Афганистана организовали совместную презентацию предстоящего форума. Он станет еще одной площадкой для выработки консолидированных усилий по содействию стабилизации в Исламской республике.

На данный момент с этой целью ежегодно проходят конференции так называемого Стамбульского процесса ("Сердце Азии"), который объединяет стран-соседей Афганистана и крупных региональных игроков с целью развития Афганистана через экономическое и практическое взаимодействие с ним, с такой же инициативой выступает и Евросоюз, который созвал в конце прошлого года форум по финансовой поддержке Афганистана.

Проблемам противодействия террористической угрозе и налаживанию мирного процесса посвящена Московская конференция, объединяющая соседние с Афганистаном страны и Центральноазиатские государства, а также конференция так называемого Кабульского процесса, чье второе заседание прошло как раз в конце февраля в столице Исламской республики.

Тогда президент Афганистана выступил за признание радикального движения «Талибан» * (террористическая организация, запрещена в России ) политической группой, а также заявил, что власти страны начнут «работать над списком» талибов, которые могут быть освобождены из заключения. Президент подчеркнул, что правительство обеспечит безопасность тех членов «Талибана»*, которые присоединятся к мирному процессу и захотят участвовать в прямых переговорах.

Переговоры с Талибами*

Запуск cкорейших переговоров властей Афганистана и талибов без предварительных условий является одной из главных тем конференции в Ташкенте, заявил ранее начальник управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока МИД Узбекистана Отабек Акбаров.

Он отметил, что по итогам конференции ее участники планируют принять Ташкентскую декларацию. «Важным фактором успеха мирного процесса выступает интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание ее в качестве легитимной политической силы», — отметил представитель МИД Узбекистана, указывая на основные моменты проекта декларации.

В ведомстве отметили, что представители радикального движения не направляли обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство «Талибана»*. В узбекском МИД отметили при этом, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

Другим коспонсором переговорного процесса может стать Москва , которая ранее не раз заявляла о необходимости начала подобного диалога для скорейшего запуска мирного урегулирования в Афганистане. Российская сторона при этом «в инициативном плане» выступила с предложением провести подобную встречу и в российской столице, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

"Рассчитываем, что стороны воспользуются этим предложением, когда для запуска диалога созреют необходимые условия", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

В свою очередь посол Афганистана в России Абдул Каюм Кочай заявил РИА Новости, что Кабул приветствовал бы призыв Москвы к «Талибану»* вступить в переговоры с правительством Афганистана.

"В случае если правительство Российской Федерации пожелает принять участие и (или) оказать содействие в мирном урегулировании проблемы, призвать «Талибан»* сесть за стол переговоров и вступить с законным правительством Афганистана в политический диалог, то афганская сторона непременно будет приветствовать подобные шаги российской стороны", — отметил посол.

Экономическое содействие Афганистану

Экономическое содействие Афганистану — другое важное направление работы конференции. Призыв консолидировать усилия основных игроков региона в этом вопросе найдет свое отражение в Ташкентской декларации.

Восстановление экономики страны зависит не только от усилий по достижению мирного урегулирования. Борьба с наркопроизводством и наркоторговлей на территории страны сейчас является одной из главных задач, решению которой активно способствует Россия.

"В 2017 году было выделено по 200 тысяч долларов США на поддержку «Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран», для реализуемого под эгидой ООН проекта «Продовольственная зона Бадахшана» и на содействие ИРА в рамках инициативы «Парижский Пакт». Продолжаем реализацию проектов на бюджетной основе в профильных российских вузах сотрудников афганских силовых ведомств, в том числе наркополицейских. С 2010 года обучение прошли или проходят свыше 900 сотрудников афганских правоохранительных органов", — заявил РИА Новости Кабулов.

Между тем сотрудничество Москвы и Кабула в сфере ВТС сейчас, как отмечают эксперты, находится в несколько подвешенном состоянии. С одной стороны, в ноябре 2016 года вступило в силу двустороннее межправительственное соглашение об оказании Афганистану военно-технической помощи. В настоящее время ведутся переговоры о ремонте и поставках для ВВС ИРА запчастей для вертолетов различного назначения российского (советского) производства.

Вместе с тем вооруженные силы страны со временем должны перейти на американское стрелковое оружие и вертолетную технику. По словам Кабулова, эти намерения вызывают удивление, «поскольку это неминуемо приведет к снижению боеспособности афганских вооруженных сил и дальнейшему ухудшению обстановки».

В свою очередь посол Афганистана в России заявил РИА Новости, что Кабул все еще «заинтересован в приобретении российских вертолетов», в том числе Ми-35 и Ми-17, но предпочел бы, чтобы поставки производились на безвозмездной основе. Он отметил, что «пока взаимоотношения между США и РФ были безоблачными, Вашингтон регулярно выделял средства для закупки ударных вертолетов Ми-35», однако когда в 2012 году отношения этих стран стали ухудшаться, это ухудшение негативно сказалось и на вопросе о приобретении вертолетов для афганской армии.

"Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооруженным силам будут поставлять вертолеты типа Black Hawk. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом", — заявил афганский дипломат.

Актвизация боевиков

Эксперты тем временем отмечают, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться и может еще больше обостриться уже в ближайшие недели. От терактов только с начала марта в стране погибли более 40 человек, в том числе не менее 30 в день празднования Навруза.

Дальнейшая деградация обстановки может повлиять и на предстоящие парламентские выборы, считает Кабулов.

"Не думаю, что парламентские выборы в Афганистане состоятся в срок в июле этого года. Талибы* продолжают удерживать под своим контролем около половины территории страны, ведут активные боевые действия, организуют и совершают резонансные теракты в крупных городах, и, судя по всему, не собираются идти на компромиссы и примирение с афганским правительством. Серьезную угрозу безопасности проведения выборов несут игиловские* ( террористическая группировка «Исламское государство» *, запрещена в РФ — ред.) бандформирования, в особенности на севере и ряде восточных провинций Афганистана", — отметил он.

Накануне визита Лаврова в Ташкент и старта конференции в Москве заявили, что обеспокоенность вызывает и наращивание присутствия сил «Исламского государства»* в северных провинциях Афганистана, граничащих со странами СНГ.

Вместе с тем Москва и Кабул расходятся в оценках присутствия ИГ в Афганистан. По данным российской стороны, численность группировки превышает 10 тысяч человек, а пополнение идет, в том числе, из Сирии Ирака . При этом в генштабе ВС Афганистана отмечают, что в стране присутствуют не более двух тысяч боевиков ИГ*, а посол Кочай заявил РИА Новости, что «ИГ* не имеет в Афганистане почвы».

Другой вопрос, на который продолжает обращать внимание Москва и который пока остается без ответа, — это случаи использования в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков «с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского „крыла“ этой террористической группировки». «Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования», — отметили в комментарии МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ