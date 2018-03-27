Лавров примет участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте

Задачи и участники

Участники форума, как сообщили в МИД Узбекистана, сформируют консолидированную позицию по началу прямых переговоров между правительством Афганистана и радикальным движением «Талибан» . Основным итогом должно стать принятие Ташкентской декларации, в которой будут зафиксированы ключевые принципы внутриафганского урегулирования.

Как правило, на подобных конференциях Лавров проводит также двусторонние встречи. Уже известно, что главу российского внешнеполитического ведомства примет лидер Узбекистана.

В конце февраля на открытии второй международной конференции «Кабульский процесс» президент Афганистана выступил за мирный диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать «Талибан» легитимной политической силой и открыть официальное представительство движения в Кабуле

Москва неоднократно заявляла о необходимости запуска прямого диалога между Кабулом и талибами и выражала готовность предоставить для этого площадку. Для содействия межафганским переговорам и выработки единого регионального подхода к урегулированию в республике Россия инициировала создание московского формата консультаций. В последней такой встрече, которая состоялась в апреле 2017 года, приняли участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркмении. В октябре на более высоком уровне возобновила свою работу Контактная группа Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — Афганистан, деятельность которой была приостановлена в 2009 году.

В Москве рассматривают ташкентскую конференцию как мероприятие в контексте развития московского формата и деятельности Контактной группы ШОС — Афганистан. Как отмечал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов , по составу участников нынешний форум в основном пересекается с мероприятием в Москве.

"Убеждены, что заложенные в основу этих форматов принципы региональной представленности, честного и равноправного взаимодействия международных партнеров с учетом национальных интересов всех стран региона, с использованием потенциала зарекомендовавших себя структур, прежде всего ШОС и ОДКБ, наилучшим образом отвечают задаче запуска межафганского диалога о мире", — указали в МИД РФ накануне открытия конференции.

Ситуация в Афганистане

Тревогу в Москве вызывает рост террористической активности в Афганистане, в частности, наращивание присутствия группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ. Россия неоднократно обращала внимание на использование в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения для них. Как заявил ТАСС Кабулов, «в условиях полного контроля над афганским небом со стороны США и НАТО есть все основания считать их причастными или как минимум не препятствующими таким полетам, несмотря на то, что в Вашингтоне и Брюсселе это отрицают».

Обеспокоенность в МИД вызывает также беспрецедентный рост культивации опийного мака в стране: в 2017 году площадь посевов увеличилась на 60%, а производство опия — почти на 90%. «Большие объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны, — констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую подпитку террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами».

Россия, подчеркивают в МИД, настроена на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном в деле борьбы с террористической и наркотической угрозами при тесном взаимодействии с региональными партнерами. «Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств», — рассказали в министерстве.