В Турции установили памятник убитому послу Андрею Карлову 

В турецком Демре открыли памятник российскому послу Андрею Карлову, передает "ТВ Центр". В его честь также назвали улицу, на которой установлен монумент. На церемонию приехала вдова дипломата и представители российского МИД. Турецкими властями город Демре был выбран не случайно. Это побратим Клинцов Брянской области, где прошло детство и юность Андрея Карлова. Российский посол был убит в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявшего полицейские ликвидировали на месте. Позже в рамках расследования были задержаны несколько человек. Посмертно Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.