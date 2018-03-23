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В Турции установили памятник убитому послу Андрею Карлову
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В Турции установили памятник убитому послу Андрею Карлову 

ТВ Центр 40 минут назад
Фото: ТВ Центр
В турецком Демре открыли памятник российскому послу Андрею Карлову, передает "ТВ Центр". В его честь также назвали улицу, на которой установлен монумент. На церемонию приехала вдова дипломата и представители российского МИД. Турецкими властями город Демре был выбран не случайно. Это побратим Клинцов Брянской области, где прошло детство и юность Андрея Карлова. Российский посол был убит в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявшего полицейские ликвидировали на месте. Позже в рамках расследования были задержаны несколько человек. Посмертно Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.
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